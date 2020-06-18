2020-06-18T09:52:52+03:00
Происшествия

В Твери семилетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа

Он госпитализирован в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту ЧП следователи проводят проверкуПо факту ЧП следователи проводят проверкуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло вечером, 17 июня, на улице Дарвина в Твери. Сообщение о том, что с балкона квартиры на четвертом этаже выпал семилетний мальчик, поступило в следственный отдел регионального СК России.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что мальчик находился дома один, вышел на балкон, перевалился через ограждение и выпал. После падения малолетний был госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время, - сообщает подробности пресс-служба регионального СКР.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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