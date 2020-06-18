В Тверской области кладбище превратили в свалку
Прокуратура потребовала устранить нарушения
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Бельского района в ходе проверки на территории Петропавловского кладбища выявлено незаконное скопление твердых коммунальных отходов.
По факту выявленных нарушений прокурором в отношении главы местной администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении.
В суд направлено административное исковое заявление о понуждении администрации города Белый ликвидировать несанкционированную свалку, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU