В Твери за нарушения автошколу оштрафовали на 80 тысяч рублей
Прокуратура Тверской области провела проверку в отношении автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Автошкола "Учебный комбинат", осуществляющей деятельность по подготовке водителей автотранспортных средств, и выявила ряд нарушений при составлении договоров на оказание услуг.
В частности, обучающимся не разъясняются их права, обязанности, предусмотренная законом ответственность, а также вид образовательной программы, отсутствуют контактные данные учеников. Автошколой в качестве основания для расторжения договора в одностороннем порядке указывается пропуск более 30% учебного времени без уважительных причин.
В отношении генерального директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные оштрафованы в общей сложности на 80 тысяч рублей.
В адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU