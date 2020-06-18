2020-06-18T08:44:31+03:00
Общество

В Твери за нарушения автошколу оштрафовали на 80 тысяч рублей

Недочеты в работе выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В автошколе выявили недочеты при составлении договоровВ автошколе выявили недочеты при составлении договоровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Тверской области провела проверку в отношении автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Автошкола "Учебный комбинат", осуществляющей деятельность по подготовке водителей автотранспортных средств, и выявила ряд нарушений при составлении договоров на оказание услуг.

В частности, обучающимся не разъясняются их права, обязанности, предусмотренная законом ответственность, а также вид образовательной программы, отсутствуют контактные данные учеников. Автошколой в качестве основания для расторжения договора в одностороннем порядке указывается пропуск более 30% учебного времени без уважительных причин.

В отношении генерального директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные оштрафованы в общей сложности на 80 тысяч рублей.

В адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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