2020-06-18T08:31:09+03:00
Общество

Водителей предупреждают о тумане на дорогах Тверской области

Экстренное предупреждение разослало МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
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Утром в Тверской области прогнозируют туманУтром в Тверской области прогнозируют туманФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Утром 18 июня автомобилистов предупредили, что в отдельных районах Тверской области ожидается туман с видимостью 300-800 м. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Водителям автотранспорта напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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