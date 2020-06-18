Пациентам из двух районов Тверской области потребовалась помощь санавиации

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:24:39+03:00

Вертолет санавиации дважды вылетал в районы Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Женщина и мужчина доставлены на лечение в Областную клиническую больницу

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17 июня помощь санавиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из Бежецкого и Ржевского районов Тверской области.

В 11:38 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для оказания неотложной помощи женщине.

В 16:34 санитарный вертолет отправился в ЦРБ Ржевского района за мужчиной.

Оба пациента были доставлены в Областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU