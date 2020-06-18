Пациентам из двух районов Тверской области потребовалась помощь санавиации
Женщина и мужчина доставлены на лечение в Областную клиническую больницу
Вертолет санавиации дважды вылетал в районы Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
17 июня помощь санавиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из Бежецкого и Ржевского районов Тверской области.
В 11:38 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для оказания неотложной помощи женщине.
В 16:34 санитарный вертолет отправился в ЦРБ Ржевского района за мужчиной.
Оба пациента были доставлены в Областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU