2020-06-18T08:15:08+03:00
Общество

Власти Твери выбрали подрядчика для ремонта дорог в трех районах города

Контракт уже заключен
Ольга ТРОФИМОВА
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Восемь объектов уже в работе Фото: администрация ТвериВосемь объектов уже в работе Фото: администрация Твери
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Власти Твери заключили контракт с подрядчиком, который будет ремонтировать дороги в Московском, Пролетарском и Центральном районах. По итогам конкурса 16 июня договор на ремонт 28 улиц подписали с АО "Экодор".

Напомним, масштабная кампания по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началась 25 мая с Заволжского района. Там подрядчику - компании ЗАО "АБЗ-Дорстрой" - предстоит отремонтировать 18 объектов протяженностью 31,8 км. Восемь участков - уже в работе.

Всего в этом году отремонтируют 46 улиц во всех районах города общей протяжённостью более 61,5 километра.

Срок исполнения контрактов - 30 сентября. Новый асфальт должны уложить до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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