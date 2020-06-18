В Оленинской школе в Тверской области весь выпуск - золотые медалистки

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:02:40+03:00

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В среду, 17 июня, в Молодотудской средней школе выпускницам Виктории Володкевич и Антонине Марковой вручили аттестаты с отличием и золотые медали. Об этом событии на своей личной странице в соцсети рассказал глава Оленинского района Олег Дубов.

- Виктория и Антонина - это весь выпуск Молодотудской школы-2020. И год назад здесь тоже было двое выпускников, которые точно также покинули школу с золотыми медалями, - пишет Олег Дубов. - Молодцы выпускницы, своим трудом заслужившие свой первый крупный успех. И молодцы педагоги, добившиеся два года подряд такого результата. Поздравляю выпускниц, учителей, родителей с "золотым" выпуском! Доброго пути вам, девчонки, во взрослую жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU