Жители Твери могут поучаствовать в восстановлении разрушающихся храмов

17 Июнь 2020 2020-06-18T00:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области набирают волонтеров, которые помогут в восстановлении разрушающихся храмов Тверской области. Об этом сообщает Тверская епархия. Волонтеры под руководством профессиональных архитекторов примут участие в сборе и подготовке архивных материалов (описания, очерки, записки) и не только.

Проект «Воссоздание и возрождение храмов Тверской земли» реализует благотворительный Фонд «Религиозной организации "Тверская и Кашинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" по восстановлению порушенных святынь во имя святого благоверного князя Михаила Тверского» .

В рамках проекта планируется провести обследование руинированных храмов Тверской области, являющихся уникальными памятниками архитектуры, с целью проведения первоочередных противоаварийных работ.

В ходе мероприятий каждый волонтер имеет возможность расширить свои знания по истории искусства и архитектуры, развить свои умения и навыки, получить практические уроки у профессионалов. Все работы будут проводиться под наблюдением специалистов.

По этому случаю будут организованы волонтёрские смены в руинированных храмах Верхневолжья. Среди них:

- Храм Преображения Господня с. Холохольня (1784 г.),

- Успенский собор с. Иванищи (1532-1542 гг.),

- Храм великомученика Никиты г. Тверь (1774 г.),

- Благовещенская церковь с. Будимирово (1819-1827 гг.),

- Никольская церковь с. Садуново (1848 г.),

- Воскресенский собор г. Кашин (1796-1867 гг.).

Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, Фонд приглашает волонтеров, которые уже сейчас готовы потрудиться над составлением исторических справок и поиска материалов к ним, которые можно делать не выходя из дома в онлайн-режиме.

Остальные работы, требующие непосредственного контакта с другими людьми, будут организованы при смягчении эпидемиологической обстановки.

Всем желающим принять участие необходимо позвонить по телефону: 8 (904) 008-50-49 или написать на почту фонда: tbfond@mail.ru.

Анкета для заполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU