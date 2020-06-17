2020-06-17T19:24:06+03:00
Спорт

Олимпийский комитет помог 43 многодетным ветеранам спорта и тренерам Тверской области

Им перечислили небольшие суммы денег
Алексей АНДРЕЕВ
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Олимпийский комитет перечислил 43 ветеранам спорта и тренерам тверского региона по 4 тыс. рублей. Фото: vk.comОлимпийский комитет перечислил 43 ветеранам спорта и тренерам тверского региона по 4 тыс. рублей. Фото: vk.com
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В нашем регионе 20 ветеранов спорта и 23 тренера, у которых многодетные семьи, получили адресные выплаты от Олимпийского комитета России. Об этом сообщает областное правительство.

Поддержка в виде 4 тыс. рублей была оказана тем тренерам и бывшим спортсменам, которые оказались в трудной ситуации в связи с пандемией.

Добавим, что в Тверской области предусмотрено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет. Такая доплата к пенсии присуждена 14 гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Олимпийский комитет помог 43 многодетным ветеранам спорта и тренерам Тверской области
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