Олимпийский комитет помог 43 многодетным ветеранам спорта и тренерам Тверской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:24:06+03:00

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В нашем регионе 20 ветеранов спорта и 23 тренера, у которых многодетные семьи, получили адресные выплаты от Олимпийского комитета России. Об этом сообщает областное правительство.

Поддержка в виде 4 тыс. рублей была оказана тем тренерам и бывшим спортсменам, которые оказались в трудной ситуации в связи с пандемией.

Добавим, что в Тверской области предусмотрено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет. Такая доплата к пенсии присуждена 14 гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU