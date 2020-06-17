В Торопце Тверской области произошло ДТП по вине водителя-нарушителя

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:21:09+03:00

Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено Фото: Сергей ГАПОН

Пострадал один человек

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17 июня в Торопце Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

На улице Чистовский тракт у дома № 30 столкнулись два технических средства. Причина - непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП пострадал один человек.

- Угрозы его жизни нет. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU