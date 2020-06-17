2020-06-17T19:10:20+03:00
Звезды

Центр семейного хобби Тверской области приглашает творческие семьи на мастер-классы

Ближайший состоится 19 июня
Ирина СЕРГЕЕВА
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Все мастер-классы будут проходить онлайнВсе мастер-классы будут проходить онлайнФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области начал работать Центр семейного хобби. Именно так называется служба, объединяющая творческие семьи региона, которые готовы поделиться своим опытом со всеми желающими.

19 июня в 14.00 всех тех, кто присоединится к программе, ждет мастер-класс от победителей в номинации «Молодая семья» Алексея и Марии Осиповых из Андреапольского района.Их общее увлечение - художественная самодеятельность.

На мастер-классе Алексей и Мария вместе со своими детьми научат всех желающих танцевальным азам. Встреча пройдет на площадке Zoom.

Переход по ссылке. Идентификатор конференции: 770 6638 5877. Пароль: 3mM5FJ.

Инициатива о создании Центр семейного хобби была озвучена 1 июня губернатором Игорем Руденей в рамках видеоконференции с тверскими семьями. Двумя дня позже Центр семейного хобби был создан на базе Тверского областного центра «Семья» при поддержке Министерства демографической и семейной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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