Тверские судебные приставы возобновили приём граждан
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области возобновлён личный приём граждан. На приём необходимо записаться. Сделать это можно на сайте ведомства.
Схема записи следующая:
-необходимо зайти в раздел "Сервисы" и далее в подраздел "Запись на приём";
- затем авторизоваться через портал Госуслуг (вы должны быть зарегистрированы там);
- указать причину обращения, ввести требуемые персональные данные;
- выбрать дату и время приёма.
На время пока эпидемическая ситуация по коронавирусу не стабилизировалась, в Управлении ФССП установлены ящики для сбора обращений.
К приставам в районах Тверской области можно обратиться по телефонам, список которых также опубликован на сайте.
О ходе исполнительного производства информацию можно получить на портале Госуслуг, напоминают приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU