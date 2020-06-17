2020-06-17T18:21:15+03:00
Общество

Тверские судебные приставы возобновили приём граждан

Записаться на него можно дистанционно
Виктория ТУШКОВА
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Судебные приставы в Тверской области вновь консультируют лично.Судебные приставы в Тверской области вновь консультируют лично.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области возобновлён личный приём граждан. На приём необходимо записаться. Сделать это можно на сайте ведомства.

Схема записи следующая:

-необходимо зайти в раздел "Сервисы" и далее в подраздел "Запись на приём";

- затем авторизоваться через портал Госуслуг (вы должны быть зарегистрированы там);

- указать причину обращения, ввести требуемые персональные данные;

- выбрать дату и время приёма.

На время пока эпидемическая ситуация по коронавирусу не стабилизировалась, в Управлении ФССП установлены ящики для сбора обращений.

К приставам в районах Тверской области можно обратиться по телефонам, список которых также опубликован на сайте.

О ходе исполнительного производства информацию можно получить на портале Госуслуг, напоминают приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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