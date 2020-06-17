Венециановку в Твери закрывают на ремонт
Персонал готовится к переезду
Здание художественного училища закрывают на ремонт Фото: facebook.com/"Тверское художественное училище им. А.Г Венецианова"
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Здание художественного училища им. А. Г. Венецианова в Твери закрывают на ремонт, коллектив и учащихся переселяют в другое место. Об этом сообщили работники учебного заведения на странице в "Фейсбуке".
Стоит отметить, что учебное заведение 46 лет располагалось в исторических зданиях на набережной Афанасия Никитина, 46. Но их теперешнее состояние требует ремонта. Проектные работы уже проведены.
Конкретных сроков ремонта пока нет, но не исключено, что он затянется на 4-5 лет. А пока для колледжа подыскивают новое здание.
ИСТОЧНИК KP.RU