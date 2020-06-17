Венециановку в Твери закрывают на ремонт

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:15:28+03:00

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Здание художественного училища им. А. Г. Венецианова в Твери закрывают на ремонт, коллектив и учащихся переселяют в другое место. Об этом сообщили работники учебного заведения на странице в "Фейсбуке".

Стоит отметить, что учебное заведение 46 лет располагалось в исторических зданиях на набережной Афанасия Никитина, 46. Но их теперешнее состояние требует ремонта. Проектные работы уже проведены.

Конкретных сроков ремонта пока нет, но не исключено, что он затянется на 4-5 лет. А пока для колледжа подыскивают новое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU