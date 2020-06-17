Мероприятие "Мак" в Твери: транспортная полиция просит сообщать о наркотиках

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:55:05+03:00

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17 июня в Твери стартовало профилактическое мероприятие "Мак", его проводят транспортные полицейские. Акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом и продлится до 26 июня.

-Такая серьезная проблема нашего времени, как наркомания, не должна оставлять равнодушным ни одного человека на Земле. Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных результатов, - отмечают в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.

Транспортные полицейские просят граждан, знающих что-либо о фактах реализации наркотических и психотропных веществ, а также о местах их сбыта и распространения сообщать об этом. Звонки по телефону 8-920-697-91-66 принимаются круглосуточно. Полицейские обещают полную конфиденциальность каждому позвонившему.

ИСТОЧНИК KP.RU