Для тверских школьников подготовлено более 30 интересных онлайн проектов на лето

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:34:30+03:00

Если есть компьютер и интернет - дома не соскучишься! Фото: Мария ЛЕНЦ

Они рассчитаны на ребят от 7 до 17 лет

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Лето на самоизоляции - не повод скучать без дела. На каникулах в Тверской области школьники могут поучаствовать в более чем 30 интересных развивающих или развлекательных проектах. Они работают дистанционно и охватывают разные возрастные группы - от 7 до 17 лет.

- Областная станция юных натуралистов предлагает программы по трём направлениям: «Экологическое лето», «Музей природы», «Экология и мы», а также другие интересные проекты.

-Детский технопарк «Кванториум» дистанционно реализует программы «Детский интеллектуальный клуб», «Инженерные каникулы», «ART-Академия 2020». Также запланированы индивидуальные и групповые «Образовательные интенсивы».

- В Центре юных техников организованы занятия по туристическо-краеведческому, техническому и творческому направлениям.

Дистанционно этим летом можно даже поучаствовать в тренировках от Областной детско-юношеской спортивной школы. Помимо тренировок юных спортсменов ждут онлайн-соревнования, акции и флешмобы.

ИСТОЧНИК KP.RU