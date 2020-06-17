2020-06-17T17:25:37+03:00
Общество

Друг утонувшего в Кимрах Тверской области мужчины попросил не писать негативные комментарии о трагедии

Видеообращение мужчина разместил в соцсети
Ольга ТРОФИМОВА
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Андрей Ковтун записал видеообращение Фото: vk.cm/"Андрей Ковтун (скрин видео)Андрей Ковтун записал видеообращение Фото: vk.cm/"Андрей Ковтун (скрин видео)
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Друг утонувшего в Кимрах Тверской области мужчины записал видеообращение к пользователям соцсетей. Запись мужчина разместил на странице местного паблика.

Напомним, трагедия произошла 14 июня на Волге. 34-летний мужчина вместе с двумя детьми - мальчиком и девочкой 12-ти лет катался на гидроцикле. Плавсредство перевернулось, девочка была в спасательном жилете и смогла выплыть на берег. А вот мужчина и мальчик находились без спасательных средств, лишь в гидрокостюмах. Их до сих пор не нашли.

В социальных сетях в адрес утонувшего мужчины посыпались негативные комментарии. Обсуждая детали произшедшего, но не зная при этом пострадавших лично, пользователи не стесняются в выражениях.

- За свою ошибку Михаил заплатил своей жизнью. Ребят, давайте о покойниках или никак, или хорошо, - просит комментаторов Андрей Ковтун и отмечает, что Михаил не вышел бы без своего племянника.

А тем временем по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Друг погибшего в Кимрах Тверской области мужчины записал видеообращение.Автор: "Кимры инфо"/Андрей Ковтун

ИСТОЧНИК KP.RU

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