2020-06-17T17:11:42+03:00
Общество

В нескольких муниципалитетах Тверской области откроют новые филиалы МФЦ

Об этом сообщает областное правительтство
Алексей АНДРЕЕВ
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Сейчас МФЦ работают в особом режиме в связи с коронавирусом.Сейчас МФЦ работают в особом режиме в связи с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На заседании президиума областного правительства обсудили вопрос открытия новых МФЦ в нескольких районах региона.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году в новое здание переедет филиал МФЦ в посёлке Оленино. Будет открыт новый филиал в Вышнем Волочке, где оборудуют 15 окон обслуживания граждан. Он станет методическим и учебным центром для всех МФЦ центральной зоны региона.

Кроме того, запланировано открытие новых филиалов в Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском, Краснохолмском районах, а также Пеновском муниципальном округе.

Сейчас в Тверской области сеть МФЦ состоит из 36 филиалов в центрах муниципальных образований и 84 территориально обособленных структурных подразделения в сельских поселениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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