В нескольких муниципалитетах Тверской области откроют новые филиалы МФЦ
На заседании президиума областного правительства обсудили вопрос открытия новых МФЦ в нескольких районах региона.
- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – отметил губернатор Игорь Руденя.
В 2020 году в новое здание переедет филиал МФЦ в посёлке Оленино. Будет открыт новый филиал в Вышнем Волочке, где оборудуют 15 окон обслуживания граждан. Он станет методическим и учебным центром для всех МФЦ центральной зоны региона.
Кроме того, запланировано открытие новых филиалов в Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском, Краснохолмском районах, а также Пеновском муниципальном округе.
Сейчас в Тверской области сеть МФЦ состоит из 36 филиалов в центрах муниципальных образований и 84 территориально обособленных структурных подразделения в сельских поселениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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