В Тверской области директор предприятия утаил 4,7 миллиона налогов

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России выявили факт сокрытия денежных средств одного из обществ с ограниченной ответственностью.

По предварительным данным, исполняющий обязанности гендиректора предприятия расположенного в Старице, не исполнил обязанность по уплате налогов. Расходные операции предприятия были приостановлены, поэтому руководство организации проводило расчеты через счета аффилированного юридического лица, утаив таким образом 4 млн 750 тысяч рублей, которые в случае их поступления, были бы списаны на погашение недоимки по налоговым платежам.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ. За уклонение от уплаты налогов фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU