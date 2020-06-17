За незаконное проникновение в чужой дом и кражу в Тверской области будут судить двух подростков

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:37:18+03:00

В Тверской области будут судить двух подростков Фото: архив "КП"

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Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Молодых людей обвиняют по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что в январе 2020 года несовершеннолетние взломали чердачный люк и проникли в жилище. Там они демонтировали металлические части печи, а также собрали в мешок различную металлическую утварь. На следующие день украденное они сдали в пункт приема металла.

В ходе следствия фигуранты признали вину и возместили потерпевшему ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU