2020-06-17T15:02:12+03:00
Происшествия

Коммунальное ЧП в Твери: фонтан высотой с пятиэтажный дом забил из-под земли на улице Маршала Конева

А на Бориса Полевого потоком воды смыло дорожный знак
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Фонтан на Маршала Конева Фото: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Яна Корепанова (скрин видео)Фонтан на Маршала Конева Фото: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Яна Корепанова (скрин видео)
Изменить размер текста:

17 июня жители Твери сняли необычное явление на улице Маршала Конева. Прямо из-под земли на дороге забила мощная струя воды высотой с пятиэтажный дом.

Видео такого импровизированного фонтана выложили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

Вероятно, утечка стала результатом гидравлических испытаний на теплосетях, которые проходят в городе.

Место повреждения уже установлено. Ведутся работы.

Второй прорыв очевидцы сняли на улице Бориса Полевого. Там потоком горячей воды подмыло дорожный знак на пешеходном переходе.

На улице Бориса Полевого в Твери смыло дорожный знак.Автор: vk.com/"News69"/Максим Кузьменко

Коммунальное ЧП на улице Маршала Конева в Твери .Автор: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Яна Корепанова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области директор предприятия утаил 4,7 миллиона налогов
За незаконное проникновение в чужой дом и кражу в Тверской области будут судить двух подростков
Коммунальное ЧП в Твери: фонтан высотой с пятиэтажный дом забил из-под земли на улице Маршала Конева
На рынке в Заволжском районе Твери клубнику и черешню продавали с нарушениями
Почти 6400 семей получили выплаты на первого ребенка в Тверской области
В Твери продолжается благоустройство зелёных зон
Жителям Тверской области синоптики обещают дожди и грозы
В Тверской области мужчина избил и ограбил пенсионерку
Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели ребенка в Кимрской ЦРБ
Мошенники обманули жителя Тверской области на 400 тысяч рублей
Госавтоинспекторы задержали водителя, который сбежал с места ДТП в центре Твери
В реанимации Кимрской ЦРБ в Тверской области скончалась маленькая девочка
За поджог автомобиля жителю Тверской области грозит пять лет тюрьмы
В центре Твери водитель бросил машину и сбежал с места ДТП
В Тверской области 1075 пациентов продолжают лечение от коронавируса
Шестнадцатилетнего пешехода сбили на улице Туполева в Твери
Из автомобиля жителя Тверской области украли планшет стоимостью 15 000 рублей