Коммунальное ЧП в Твери: фонтан высотой с пятиэтажный дом забил из-под земли на улице Маршала Конева

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:02:12+03:00

А на Бориса Полевого потоком воды смыло дорожный знак

Изменить размер текста: A A

17 июня жители Твери сняли необычное явление на улице Маршала Конева. Прямо из-под земли на дороге забила мощная струя воды высотой с пятиэтажный дом.

Видео такого импровизированного фонтана выложили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

Вероятно, утечка стала результатом гидравлических испытаний на теплосетях, которые проходят в городе.

Место повреждения уже установлено. Ведутся работы.

Второй прорыв очевидцы сняли на улице Бориса Полевого. Там потоком горячей воды подмыло дорожный знак на пешеходном переходе.

На улице Бориса Полевого в Твери смыло дорожный знак.Автор: vk.com/"News69"/Максим Кузьменко

Коммунальное ЧП на улице Маршала Конева в Твери .Автор: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Яна Корепанова

ИСТОЧНИК KP.RU