Коммунальное ЧП в Твери: фонтан высотой с пятиэтажный дом забил из-под земли на улице Маршала Конева
17 июня жители Твери сняли необычное явление на улице Маршала Конева. Прямо из-под земли на дороге забила мощная струя воды высотой с пятиэтажный дом.
Видео такого импровизированного фонтана выложили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.
Вероятно, утечка стала результатом гидравлических испытаний на теплосетях, которые проходят в городе.
Место повреждения уже установлено. Ведутся работы.
Второй прорыв очевидцы сняли на улице Бориса Полевого. Там потоком горячей воды подмыло дорожный знак на пешеходном переходе.
На улице Бориса Полевого в Твери смыло дорожный знак.Автор: vk.com/"News69"/Максим Кузьменко
Коммунальное ЧП на улице Маршала Конева в Твери .Автор: vk.com/"Тверь Вконтакте"/Яна Корепанова
ИСТОЧНИК KP.RU