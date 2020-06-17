На рынке в Заволжском районе Твери клубнику и черешню продавали с нарушениями
Ягоды не прошли фитосанитарный карантинный контроль
Ягоды не прошли фитосанитарный карантинный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Во вторник, 16 июня, сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений на рынке в Заволжском районе Твери.
В ходе рейда в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - клубникой и черешней - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU