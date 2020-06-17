2020-06-17T14:23:20+03:00
Общество

На рынке в Заволжском районе Твери клубнику и черешню продавали с нарушениями

Ягоды не прошли фитосанитарный карантинный контроль
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ягоды не прошли фитосанитарный карантинный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиЯгоды не прошли фитосанитарный карантинный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июня, сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений на рынке в Заволжском районе Твери.

В ходе рейда в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - клубникой и черешней - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области директор предприятия утаил 4,7 миллиона налогов
За незаконное проникновение в чужой дом и кражу в Тверской области будут судить двух подростков
Коммунальное ЧП в Твери: фонтан высотой с пятиэтажный дом забил из-под земли на улице Маршала Конева
На рынке в Заволжском районе Твери клубнику и черешню продавали с нарушениями
Почти 6400 семей получили выплаты на первого ребенка в Тверской области
В Твери продолжается благоустройство зелёных зон
Жителям Тверской области синоптики обещают дожди и грозы
В Тверской области мужчина избил и ограбил пенсионерку
Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели ребенка в Кимрской ЦРБ
Мошенники обманули жителя Тверской области на 400 тысяч рублей
Госавтоинспекторы задержали водителя, который сбежал с места ДТП в центре Твери
В реанимации Кимрской ЦРБ в Тверской области скончалась маленькая девочка
За поджог автомобиля жителю Тверской области грозит пять лет тюрьмы
В центре Твери водитель бросил машину и сбежал с места ДТП
В Тверской области 1075 пациентов продолжают лечение от коронавируса
Шестнадцатилетнего пешехода сбили на улице Туполева в Твери
Из автомобиля жителя Тверской области украли планшет стоимостью 15 000 рублей