2020-06-17T14:12:37+03:00
Общество

Почти 6400 семей получили выплаты на первого ребенка в Тверской области

Эта мера господдержки действует с 1 января 2018 года по инициативе президента Владимира Путина.
Алексей АНДРЕЕВ
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На пособия региону выделено более 1,2 млрд рублей федеральных субвенций.На пособия региону выделено более 1,2 млрд рублей федеральных субвенций.Фото: "КП" Архив
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6391 семья, проживающая в нашем регионе, стала получателем ежемесячного пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. По данным на июнь 2020 года выплачено уже больше 329 млн рублей.

Размер ежемесячной выплаты - 11399 рублей. При этом совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году не должен превышать 71 347 рублей 32 копеек.

Пособия назначается до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление выплате сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после на срок до достижения возраста трех лет.

Поддержка по этому направлению оказывается по нацпроекту «Демография». Общий объем субвенции федерального бюджета на финансирование этой меры поддержки в 2020 году составляет более 1,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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