В Твери продолжается благоустройство зелёных зон

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:09:51+03:00

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Тверь продолжают благоустраивать. В летние месяцы на городских улицах и в зонах отдыха ведутся работы по озеленению, содержанию цветников и благоустройству зелёных зон.

Так, силами МУП "ЖЭК" за прошедшую неделю было скошено порядка 125 тысяч кв. метров травы на 23 объектах улично-дорожной сети: Московском шоссе, бульваре Ногина, улицах Академической, Виноградова, Зинаиды Коноплянниковой, Луначарского, Маяковского, Трёхсвятской и других.

Работники МБУ "Зеленстрой" за неделю скосили около 84 тысяч кв.метров. В частности, были облагорожены зелёные зоны на набережной Степана Разина и бульваре Цанова, площадях Славы и "Договора тысяч", в скверах имени Гумилёва, имени Лосева (Специалистов), имени генерала Ниловского, а также скверах у ДК "Пролетарка" и напротив корпуса ТГТУ на проспекте Ленина.

Появились цветники у памятника Афанасию Никитину и на Смоленском захоронении, продолжена установка вертикальных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU