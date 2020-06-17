2020-06-17T13:55:49+03:00
Общество

Жителям Тверской области синоптики обещают дожди и грозы

Они пройдут в отдельных районах Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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Дождь и грозу обещают жителям Тверской областиДождь и грозу обещают жителям Тверской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 17 июня в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с, сильный дождь. О непогоде жителей Верхневолжья, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает региональное МЧС.

При этом в Тверской области сохраняется жаркая погода до +32 градусов.

Спасатели призывают жителей и гостей региона внимательнее относиться к соблюдению правил собственнной безопасности в жару, а также при ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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