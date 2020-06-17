В Тверской области мужчина избил и ограбил пенсионерку

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:40:52+03:00

Преступника на три года отправили в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

На три года он отправится в колонию

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Преступление было совершено в начале 2020 года. 53-летний гражданин Республики Беларусь в поисках денег на приобретение алкоголя пришел к ранее незнакомой пожилой жительнице Максатихи.

Женщина отказалась выполнить просьбу незнакомца, тогда мужчина ворвался в дом и начал избивать потерпевшую. Испугавшись, женщина отдала грабителю 1200 рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинения, признал подсудимого виновным по п. "в", "г" ч. 2 ст. 162 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU