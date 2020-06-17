Мошенники обманули жителя Тверской области на 400 тысяч рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:23:21+03:00

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В полицию обратился 68-летний житель Ржева. Заявитель сообщил, что стал жертвой мошенников. Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником прокуратуры, сообщил, что ему положена компенсация в размере одного миллиона рублей за приобретенные ранее лекарства. Звонивший предложил потерпевшему написать заявление и оплатить регистрационный сбор. На указанный злоумышленником счет мужчина перевел 23 000 рублей.

Позже потерпевшему сообщили, что его документы готовы, но для получения выплаты необходимо оплатить комиссию за сохранность денежных средств, транспортировку и ячейку в банке. Мужчина отдал мошенникам еще 380 тысяч рублей. После чего злоумышленник перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU