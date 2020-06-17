Госавтоинспекторы задержали водителя, который сбежал с места ДТП в центре Твери

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:15:15+03:00

Ранее нарушитель был лишен водительских прав Фото: УГИБДД России по Тверской области (скрин видео)

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В Твери 17 июня сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места ДТП на улице Советской.

Напомним, авария произошла утром, 16 июня. В результате столкновения "Нивы" и "Фольксвагена" пострадал водитель иномарки. Второй водитель убежал, бросив машину прямо на дороге.

Выяснилось, что это 30-летний местный житель. Около года назад он был лишен специального права за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы.

Сам нарушитель рассказал, что ударился головой, а затем поехал на дачу к другу.

- В данный момент водитель находится в камере для административно-задержанных. По решению суда мужчине будет вынесено наказание за допущенные им нарушения, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU