Госавтоинспекторы задержали водителя, который сбежал с места ДТП в центре Твери
В Твери 17 июня сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места ДТП на улице Советской.
Напомним, авария произошла утром, 16 июня. В результате столкновения "Нивы" и "Фольксвагена" пострадал водитель иномарки. Второй водитель убежал, бросив машину прямо на дороге.
Выяснилось, что это 30-летний местный житель. Около года назад он был лишен специального права за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы.
Сам нарушитель рассказал, что ударился головой, а затем поехал на дачу к другу.
- В данный момент водитель находится в камере для административно-задержанных. По решению суда мужчине будет вынесено наказание за допущенные им нарушения, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU