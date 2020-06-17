В реанимации Кимрской ЦРБ в Тверской области скончалась маленькая девочка
Сообщение о гибели девочки, 2013 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 17 июня.
Известно, что ребенок скончался в реанимационном отделении ГБУЗ "Кимрская ЦРБ". По данному факту следственным отделом по городу Кимры сСУ СК РФ по Тверской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребёнка, проводятся процессуальные действия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU