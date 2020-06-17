В реанимации Кимрской ЦРБ в Тверской области скончалась маленькая девочка

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:07:29+03:00

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Сообщение о гибели девочки, 2013 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 17 июня.

Известно, что ребенок скончался в реанимационном отделении ГБУЗ "Кимрская ЦРБ". По данному факту следственным отделом по городу Кимры сСУ СК РФ по Тверской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребёнка, проводятся процессуальные действия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU