2020-06-17T11:30:21+03:00
Происшествия

За поджог автомобиля жителю Тверской области грозит пять лет тюрьмы

Ущерб владельца составил 120 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали поджигателя автоВ Тверской области задержали поджигателя автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О возгорании автомобиля в деревне Старый Погост в Тверской области в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району сообщил 43-летний житель Твери. Заявитель находился в гостях, увидел из окна горящую машину, вызвал пожарных и полицию.

Пламя удалось потушить. В результате возгорания огнем оказалось повреждено лакокрасочное покрытие, присутствовали следы закопчения салона автомобиля. Ущерб потерпевшего составил 120 тысяч рублей.

По "горячим следам" был задержан подозреваемый в поджоге. Им оказался 43-летний житель Калининского района. В полиции мужчина сознался в содеянном.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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