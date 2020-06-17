За поджог автомобиля жителю Тверской области грозит пять лет тюрьмы
О возгорании автомобиля в деревне Старый Погост в Тверской области в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району сообщил 43-летний житель Твери. Заявитель находился в гостях, увидел из окна горящую машину, вызвал пожарных и полицию.
Пламя удалось потушить. В результате возгорания огнем оказалось повреждено лакокрасочное покрытие, присутствовали следы закопчения салона автомобиля. Ущерб потерпевшего составил 120 тысяч рублей.
По "горячим следам" был задержан подозреваемый в поджоге. Им оказался 43-летний житель Калининского района. В полиции мужчина сознался в содеянном.
По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU