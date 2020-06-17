В центре Твери водитель бросил машину и сбежал с места ДТП
Второй участник аварии получил травмы
Водитель "Нивы" бросил машину и сбежал с места ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло утром, 16 июня, в районе дома №45, корпус 2 по улице Советской в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21214", при повороте налево не уступил дорогу 35-летнему водителю на автомобиле "Фольксваген Пассат", который ехал во встречном направлении.
После ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" бросил машину и скрылся с места происшествия.
Водитель "Фольксвагена" с полученными травмами был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU