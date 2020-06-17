В Тверской области 1075 пациентов продолжают лечение от коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:45:48+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 69 человек. Всего зараженных на 17 июня - 2869. За весь период из больниц выписаны 1742 человека (+37 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1075 пациентов (+31 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 52 человека (+1 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 998 случаев, далее идут Кимры - 504 зараженных и Конаковский район - 259.

По стране зафиксировано 7843 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU