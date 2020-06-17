Шестнадцатилетнего пешехода сбили на улице Туполева в Твери

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:34:57+03:00

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Авария произошла около 21:50 вечера, 16 июня, на улице. Туполева, в районе дома №80 в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 43-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Мондео", не уступил дорогу 16-летнему пешеходу, который с велосипедом переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

В результате ДТП подросток с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU