2020-06-17T08:01:07+03:00
Происшествия

Экс-мэр города Кимры Максим Литвинов получил 10 лет колонии в Тверской области

Двум его сообщницам также вынесены приговоры
Ольга ТРОФИМОВА
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Максим Литвинов осужден на 10 лет со штрафом Фото: Сайт городской Думы Кимр.Максим Литвинов осужден на 10 лет со штрафом Фото: Сайт городской Думы Кимр.
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Тверской области завершилось слушание громкого уголовного дела, фигурантом которого выступил бывший глава города Кимры Максим Литвинов и две его знакомые.

Напомним, экс-чиновника и его подельниц судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ . Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным региональным УФСБ России.

Установлено, что в период с ноября 2010 по февраль 2012 года, заручившись поддержкой двух своих знакомых женщин, одна из которых на тот момент являлась председателем комитета по управлению имуществом города, Максим Литвинов заключил договор аренды земельного участка стоимостью два миллиона в год, при этом администрация эти деньги так и не получила. А уже потом знакомая Литвинова переуступила право аренды одному закрытому акционерному обществу за 18 миллионов, восемь из которых она перевела на счет фирмы, принадлежащей жене Литвинова.

В итоге, от действий чиновника, как считает следствие, казна Кимр потеряла не менее 18 миллионов рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 36 миллионов рублей. Одна из женщин получила шесть лет колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, другая осуждена на пять лет условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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