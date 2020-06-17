Тверской областной центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина возобновил работу

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина возобновил работу.

Из-за ситуации с коронавирусом в учреждении установлены новые правила посещения. Прием и выдача книг осуществляются по предварительной записи по телефону: 34-48-11. Продлить книги по-прежнему можно на сайте центра, не выходя из дома.

Вся сданная читателями литература проходит режим карантина длительностью не менее 72 часов и хранится в специальных контейнерах.

- В настоящее время разрабатываются методические рекомендации для детских библиотек Тверской области, что поможет учреждениям региона начать прием и выдачу книг читателям в ближайшее время, - сообщает пресс-служба правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU