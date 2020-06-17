2020-06-17T07:21:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверской областной центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина возобновил работу

Книги выдают по предварительной записи
Ольга ТРОФИМОВА
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В учреждении установлены новые правила посещенияВ учреждении установлены новые правила посещенияФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина возобновил работу.

Из-за ситуации с коронавирусом в учреждении установлены новые правила посещения. Прием и выдача книг осуществляются по предварительной записи по телефону: 34-48-11. Продлить книги по-прежнему можно на сайте центра, не выходя из дома.

Вся сданная читателями литература проходит режим карантина длительностью не менее 72 часов и хранится в специальных контейнерах.

- В настоящее время разрабатываются методические рекомендации для детских библиотек Тверской области, что поможет учреждениям региона начать прием и выдачу книг читателям в ближайшее время, - сообщает пресс-служба правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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