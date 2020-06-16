Хоспис «Анастасия» в Твери поддержали Президентским грантом

16 Июнь 2020 2020-06-17T00:05:47+03:00

Целью выделяемых средств станет поддержка и развитие паллиативной помощи. Фото: из архива Александра Шабанова

Это стало знаком высокой оценки его деятельности

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На днях в жизни известного в Твери хосписа «Анастасия» произошло значимое событие.

По результатам конкурса, на который было подано множество проектов, медицинская организация из Твери получила Президентский грант. Целью выделяемых средств станет поддержка и развитие паллиативной помощи.

О победе на своей странице в соцсетях рассказал директор хосписа "Анастасия" протоиерей Александр Шабанов.

- Дорогие друзья и коллеги! У нас большая радость. Тверской хоспис «Анастасия» получил Президентский грант на поддержку и развитие паллиативной помощи в Тверской области. С вашим участием будем развивать общее дело создания качественной и профессиональной хосписной службы в Твери и всём Верхневолжье.

ИСТОЧНИК KP.RU