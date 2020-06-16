Хоспис «Анастасия» в Твери поддержали Президентским грантом
На днях в жизни известного в Твери хосписа «Анастасия» произошло значимое событие.
По результатам конкурса, на который было подано множество проектов, медицинская организация из Твери получила Президентский грант. Целью выделяемых средств станет поддержка и развитие паллиативной помощи.
О победе на своей странице в соцсетях рассказал директор хосписа "Анастасия" протоиерей Александр Шабанов.
- Дорогие друзья и коллеги! У нас большая радость. Тверской хоспис «Анастасия» получил Президентский грант на поддержку и развитие паллиативной помощи в Тверской области. С вашим участием будем развивать общее дело создания качественной и профессиональной хосписной службы в Твери и всём Верхневолжье.
ИСТОЧНИК KP.RU