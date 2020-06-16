2020-06-17T00:05:47+03:00
Общество

Хоспис «Анастасия» в Твери поддержали Президентским грантом

Это стало знаком высокой оценки его деятельности
Ирина СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Целью выделяемых средств станет поддержка и развитие паллиативной помощи. Фото: из архива Александра ШабановаЦелью выделяемых средств станет поддержка и развитие паллиативной помощи. Фото: из архива Александра Шабанова
Изменить размер текста:

На днях в жизни известного в Твери хосписа «Анастасия» произошло значимое событие.

По результатам конкурса, на который было подано множество проектов, медицинская организация из Твери получила Президентский грант. Целью выделяемых средств станет поддержка и развитие паллиативной помощи.

О победе на своей странице в соцсетях рассказал директор хосписа "Анастасия" протоиерей Александр Шабанов.

- Дорогие друзья и коллеги! У нас большая радость. Тверской хоспис «Анастасия» получил Президентский грант на поддержку и развитие паллиативной помощи в Тверской области. С вашим участием будем развивать общее дело создания качественной и профессиональной хосписной службы в Твери и всём Верхневолжье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоспис «Анастасия» в Твери поддержали Президентским грантом
Зрителей Твери приглашают посмотреть сказку "Абрикосовое дерево" Калужского театра кукол
Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на встречу с писателем Верой Мир
Игорь Руденя на заседании Совета ЦФО: Ржевский мемориал готов к открытию
ФК «Тверь» получил право играть в футбол в Профессиональной лиге
В Твери начали приводить в порядок парк Воксал
Заражённые щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери
Ферма в Оленинском районе Тверской области поставляла некачественное молоко
Школьные аттестаты получили пятнадцать осуждённых из исправительной колонии №6 Тверской области
Начальник организации по обслуживанию населения Тверской области провела мимо кассы 110 тысяч рублей
Житель Тверской области двумя ударами ножа убил собутыльника
Роспотребнадзор по Тверской области запускает "горячую линию" по качеству хлебобулочных изделий
Житель Твери разгромил Аллею Славы в Зубцове
Под угрозой лишения прав должники выплатили восемь миллионов рублей в Тверской области
Прокуратура обязала предпринимателя убрать несанкционированную свалку в Тверской области
За оскорбление соседки житель Тверской области заплатит штраф
В Тверской области выделят деньги на спортплощадку и этнопарк на селе
Начальника районного Управления Пенсионного Фонда Тверской области оштрафовали на 5000 рублей