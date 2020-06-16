Зрителей Твери приглашают посмотреть сказку "Абрикосовое дерево" Калужского театра кукол

16 Июнь 2020 2020-06-16T22:36:57+03:00

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Тверской государственный театр кукол приглашает зрителей познакомиться с творчеством Калужского театра кукол.

Зрители смогут увидеть спектакль "Абрикосовое дерево", народную армянскую сказку о волшебном абрикосовом дереве.

- Яркий национальный колорит, прекрасный литературный язык и занимательный сюжет пьесы Нелли Осиповой переносят нас в старинную армянскую деревню. Из-за болтливости деревенской сплетницы Осан, не умеющей вовремя придержать свой длинный язык, погибло прекрасное абрикосовое дерево. Срубил его жадный, завистливый сосед Арэг. Но добрый старик Хачатур и его внучка Сатик за одну ночь на радость всем деревенским беднякам сумеют вырастить новое чудо-дерево из волшебной косточки, - рассказывают артисты.

Автор - Н. Осипова Режиссёр — В. Дружинина Художник - И. Барышникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU