Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на встречу с писателем Верой Мир

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:38:51+03:00

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Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на встречу от первого лица . На этот раз - с писателем Верой Мир.

Сейчас, когда общение в реальности ограничено, многие актеры, музыканты, певцы общаются со своими зрителями, слушателями онлайн. Не остаются в стороне и писатели. Вера Мир для своих читателей записала главу из книги «Апельсиновый суп» (глава «Как превратить минус в плюс, а опасность в приключение»).

Вера Мир – автор книг «Апельсиновый суп» (2014 год), «Притяжение добра» (2016 год), «Неслучайные случайности» (2018 год). Речь в них идет о многом – от вечных ценностей до бытовых проблем, но о чем бы ни писала автор, она верит в человека вообще, в его ум, силу духа, в доброе сердце.

Творчество Веры Мир – новое направление, которое занимает особую нишу: на стыке художественной литературы, психологии и философии. Книга "Апельсиновый суп" посвящена жизненно важной проблеме воспитания детей. Книги Веры Мир можно взять на абонементе (библиотека работает с 10.00 до 18.00).

Познакомиться с автором и посмотреть видео можно в официальной группе Вконтакте – Тверская Горьковка.

Или на канале YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU