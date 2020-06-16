2020-06-16T17:44:08+03:00
Общество

Заражённые щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери

Товар снят с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
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Цитрусы оказались заражены щитовкойЦитрусы оказались заражены щитовкойФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Пробы цитрусовых были отобраны в гипермаркетах областного центра специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области и направлены на исследование в Тверскую межрайонную ветлабораторию.

В результате энтомологических исследований установлено, что египетские апельсины, иранские лимоны, мандарины из Перу и лаймы из Бразилии заражены красной померанцевой щитовкой, а иранские киви - тутовой щитовкой.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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