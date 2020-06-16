Заражённые щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери
Товар снят с реализации
Цитрусы оказались заражены щитовкойФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:
Пробы цитрусовых были отобраны в гипермаркетах областного центра специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области и направлены на исследование в Тверскую межрайонную ветлабораторию.
В результате энтомологических исследований установлено, что египетские апельсины, иранские лимоны, мандарины из Перу и лаймы из Бразилии заражены красной померанцевой щитовкой, а иранские киви - тутовой щитовкой.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU