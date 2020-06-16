Ферма в Оленинском районе Тверской области поставляла некачественное молоко
В июне 2020 года на ферме в Оленинском районе специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области взяли пробы молочной продукции. Образцы были направлены на анализ в Тверскую межобластную ветлабораторию.
Исследования показали в пробах сырого коровьего молока несоответствие по микробиологическим показателям, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности пищевой продукции".
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU