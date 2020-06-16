2020-06-16T17:31:43+03:00
Общество

Ферма в Оленинском районе Тверской области поставляла некачественное молоко

В его составе обнаружены микроорганизмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В молоке выявили несоответствие по микробиологическим показателямВ молоке выявили несоответствие по микробиологическим показателямФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В июне 2020 года на ферме в Оленинском районе специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области взяли пробы молочной продукции. Образцы были направлены на анализ в Тверскую межобластную ветлабораторию.

Исследования показали в пробах сырого коровьего молока несоответствие по микробиологическим показателям, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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