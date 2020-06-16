2020-06-16T17:24:50+03:00
Общество

Школьные аттестаты получили пятнадцать осуждённых из исправительной колонии №6 Тверской области

Документы выпускникам вручили в торжественной обстановке
Виктория ТУШКОВА
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Вручение аттестатов в ИК-6. Фото: УФСИН РФ по Тверской областиВручение аттестатов в ИК-6. Фото: УФСИН РФ по Тверской области
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16 июня в вечерней школе, где обучаются осуждённые бежецкой исправительной колонии №6, торжественно вручали аттестаты об основном общем и полном среднем образовании выпускникам.

В 2020 году в школе ИК-6 пятнадцать выпускников. Пятеро из них закончили 9 классов, 10 человек - 12 классов.

Аттестаты вручали директор школы Алексей Ксенофонтов и завуч Анна Шапочкина. От имени руководства исправительного учреждения выпускников поздравил начальник отдела по воспитательной работе Владимир Кузьмин.

- Получение осуждёнными образования является важной частью исправительного и воспитательного процессов, благодаря чему после освобождения они могут успешно социализироваться в обществе, - отмечают в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Обязательному обучению в школе подлежат осуждённые в возрасте до 30 лет, если у них нет аттестата. Осуждённые старше тридцати тоже могут учиться - по желанию.

Всего в учреждениях УФСИН России по Тверской области образование получают 800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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