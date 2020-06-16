Школьные аттестаты получили пятнадцать осуждённых из исправительной колонии №6 Тверской области
16 июня в вечерней школе, где обучаются осуждённые бежецкой исправительной колонии №6, торжественно вручали аттестаты об основном общем и полном среднем образовании выпускникам.
В 2020 году в школе ИК-6 пятнадцать выпускников. Пятеро из них закончили 9 классов, 10 человек - 12 классов.
Аттестаты вручали директор школы Алексей Ксенофонтов и завуч Анна Шапочкина. От имени руководства исправительного учреждения выпускников поздравил начальник отдела по воспитательной работе Владимир Кузьмин.
- Получение осуждёнными образования является важной частью исправительного и воспитательного процессов, благодаря чему после освобождения они могут успешно социализироваться в обществе, - отмечают в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обязательному обучению в школе подлежат осуждённые в возрасте до 30 лет, если у них нет аттестата. Осуждённые старше тридцати тоже могут учиться - по желанию.
Всего в учреждениях УФСИН России по Тверской области образование получают 800 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU