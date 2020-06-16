Начальник организации по обслуживанию населения Тверской области провела мимо кассы 110 тысяч рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:22:39+03:00

За присвоение денег ей грозит до шести лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Факт присвоения денежных средств 27-летней жительницей Конаково выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Конаковскому району.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, работая в должности начальника одной из организаций по обслуживанию населения в Конаковском районе, используя свое служебное положение, присвоила принадлежащие организации 110 тысяч рублей. Чтобы скрыть факт хищения, фигурантка вносила в финансовые отчеты заведомо ложные сведения.

Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

По части 3 статьи 160 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU