2020-06-16T17:14:32+03:00
Происшествия

Житель Тверской области двумя ударами ножа убил собутыльника

На 10 лет он отправится в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы Фото: архив "КП"Суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы Фото: архив "КП"
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Преступление было совершено в декабре прошлого года 49-летним жителем города Белый Тверской области. Находясь в гостях у знакомого, осужденный, в ходе "пьяного" конфликта, дважды ударил собутыльника ножом.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и отправил его на 10 лет в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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