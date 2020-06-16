Житель Тверской области двумя ударами ножа убил собутыльника
На 10 лет он отправится в колонию строгого режима
Суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы Фото: архив "КП"
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Преступление было совершено в декабре прошлого года 49-летним жителем города Белый Тверской области. Находясь в гостях у знакомого, осужденный, в ходе "пьяного" конфликта, дважды ударил собутыльника ножом.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и отправил его на 10 лет в колонию строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU