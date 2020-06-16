Житель Твери разгромил Аллею Славы в Зубцове

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:28:56+03:00

Неизвестный повалил памятную гранитную плиту с именем Героя Советского Союза ФОто: УМВД России по Тверской области

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В полицию о случившемся сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что ночью 13 июня в Зубцове на Аллее Славы неизвестный повалил памятную гранитную плиту с именем Героя Советского Союза.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бойцы нацгвардии.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего, изъяли следы обуви и другие улики на месте происшествия, составили ориентировку на подозреваемого.

Злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался безработный 22-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул руками гранитную плиту, а когда она упала, испугался и убежал.

По статье "Вандализм" возбуждено уголовное дело.

Аллея Славы в Зубцове пострадала от рук вандала Фото: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU