Под угрозой лишения прав должники выплатили восемь миллионами рублей в Тверской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:21:13+03:00

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Около тысячи должников в Тверской области были ограничены в праве на управление транспортным средством. В результате применения такой меры тверскими судебными приставами взыскано более 8 миллионов рублей.

Иногда ограничение в праве на управление машиной - единственная мера, способная "пробудить совесть" должника. На днях таким образом согласился погасить свой долг житель Заволжского района Твери. По решению суда он был обязан оплатить моральный вред - около 60 тысяч рублей. Но обязанностью этой гражданин манкировал.

Судебным приставам пришлось ограничить его в праве управления автомобилем.

- Гражданин был предупреждён, что если он сядет за руль и данный факт будет зафиксирован, его привлекут к административной ответственности, которая подразумевает наказание от обязательных работ до лишения водительских прав на срок до 1 года, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Тверской области.

Такая перспектива мужчине не понравилась и он рассчитался с долгом. Деньги были перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU