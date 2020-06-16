Прокуратура обязала предпринимателя убрать несанкционированную свалку в Тверской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:16:58+03:00

По настоянию прокуратуры в Западной Двине ликвидирована несанкционированная свалка Фото: архив "КП"

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Прокуратура Тверской области выявила нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А именно, обнаружила несанкицонированную свалку ТБО на территории торгового павильона в Западной Двине.

По данному факту прокурором Западнодвинского района в отношении виновного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновнику назачен штраф. Два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU