За оскорбление соседки житель Тверской области заплатит штраф
Постановление выдала прокуратура
Виновник оштрафован на 1000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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45-летний местный житель города Кувшиново, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, поссорился с пожилой соседкой и высказал в адрес женщины оскорбительные слова и нецензурные выражения, унижающие ее честь и достоинство.
По данному факту прокурором Кувшиновского района в отношении провинившегося вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Виновник оштрафован на 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU