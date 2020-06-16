За оскорбление соседки житель Тверской области заплатит штраф

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:09:10+03:00

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45-летний местный житель города Кувшиново, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, поссорился с пожилой соседкой и высказал в адрес женщины оскорбительные слова и нецензурные выражения, унижающие ее честь и достоинство.

По данному факту прокурором Кувшиновского района в отношении провинившегося вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Виновник оштрафован на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU