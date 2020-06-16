2020-06-16T15:55:26+03:00
Общество

В Тверской области выделят деньги на спортплощадку и этнопарк на селе

Их обустроят в Сандовском и Лихославльском районах
Александр ЖМУЛИН
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В двух муниципалитетах региона реализуют интересные проекты: спортивный и этнокультурный.В двух муниципалитетах региона реализуют интересные проекты: спортивный и этнокультурный.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Этим районам в 2020 году по госпрограмме «Сельское хозяйство Тверской области» выделят средства на два проектов на селе. Вопрос обсудили 16 июня на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Главы региона подчеркнул, что завершить реализацию проектов необходимо до сентября 2020 года.

В Сандовском районе в Лукинском сельском поселении за 3,7 млн рублей устроят спортплощадку с полем для минифутбола, теннисными столами, турниками для воркаута и различными тренажерами.

В Толмачёвском сельском поселении Лихославльского района благоустроят фестивальную площадку этнокультурного парка «Мяммино». На это направят 3,3 млн рублей.

В 2021 году запланированы пять проектов в сельских поселениях Нелидовского городского округа, Конаковского, Кимрского и Калининского районов, Оленинского муниципального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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