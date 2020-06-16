Начальника районного Управления Пенсионного Фонда Тверской области оштрафовали на 5000 рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:41:18+03:00

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В прокуратуру обратилась жительница Удомельского городского округа и сообщила, что ее обращение в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Удомельского городского округа по вопросу неправомерного удержания части пенсии не было рассмотрено в установленный 30-дневный срок. Ответ женщина так и не получила.

По факту выявленных нарушений в отношении начальника учреждения прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU