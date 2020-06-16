В Тверской области потеплеет до +32 градусов

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:21:34+03:00

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В Тверской области в период с 17 по 19 июня потеплеет до +32 градусов. О сильной жаре, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области.

При этом, будет влажно и ветрено. Ночью синоптики прогнозируют грозы и до +19 тепла. Атмосферное давление стабильное - 750 мм ртутного столба.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности в жару: воздержаться от походов на улицу в пик солнечной активности с 11 до 17 часов, пользоваться головными уборами, пить больше воды, воздержаться от употребления алкоголя, не злоупотреблять кондиционерами и не оставлять детей долгое время на солнце - в закрытой машине, на детской площадке и т.д.

Следите за здоровьем и будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU