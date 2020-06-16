В Твери ищут пропавшего шестнадцатилетнего подростка

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:17:22+03:00

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В Тверской области продолжается поиск шестнадцатилетнего Алиджона Исломидиновича Бахрамова, проживающего в деревне Выдумерь Бежецкого района.

23 мая текущего года подросток покинул место жительства и до настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Установлено, что несовершеннолетний ранее самовольно из дома не уходил. С родственниками периодически на связь выходит, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU